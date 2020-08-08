В Пензе выявляли злостных неплательщиков штрафов

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

6 августа во время очередного рейда, который сотрудники Госавтоинспекции провели совместно с представителями федеральной службой судебных приставов, были выявлены лица, имеющие задолженности. На их транспортные средства наложены аресты. Полицейские, в частности, остановили автомашину Хонда Аккорд, у водителя которой имелся непогашенный долг в размере 70 тысяч рублей за налоги, штрафы ГИБДД, а также за сводные исполнительные производства. На его автомобиль был наложен арест. В этот же день данный гражданин погасил всю задолженность.

Всего во время рейда сотрудники ГИБДД составили 3 административных протокола, судебные приставы выдали гражданам 6 требований о явке, наложили арест на 2 транспортных средства, 15 человек на месте произвели оплату на общую сумму 110 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что гражданин имеет право на добровольную оплату штрафов в течение 60 дней. В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом срок предусмотрено административное наказание, максимальная санкция - административный арест до 15 суток.

Узнать о наличии штрафов за нарушение правил дорожного движения можно на официальном сайте ведомства либо на портале Госуслуг.