Самые дешевые в ПФО молоко, хлеб, сахар, картофель, лук

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области

По оперативной информации территориальной службы статистики по Пензенской области, в регионе зафиксированы минимальные потребительские цены в Приволжском федеральном округе на ряд продуктов.

По данным мониторинга в области самые дешевые молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2%, стоимость 1 л - 62,96 рублей, сахар-песок, стоимость 1 кг - 32,03 рублей, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, стоимость 1 кг - 42,78 рублей.

Также отмечено, что в области самые низкие цены среди субъектов округа на картофель, лук репчатый. Стоимость 1 кг картофеля по данным мониторинга - 26,36 рублей, 1 кг лука репчатого - 24,15 рублей.

В Пензенской области не зафиксированы максимальные потребительские цены.