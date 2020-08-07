В Мордовии мужчина не смог выйти из своего загоревшегося дома

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В ночь на 7 августа в селе Черная Промза Большеберезниковского района загорелся жилой дом. После тушения пожара внутри сгоревшего строения было обнаружено тело проживавшего там мужчины, 1956 года рождения. По данному факту Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.