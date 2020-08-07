Строители меняют облик Пензы, улучшает условия жизни горожан

Пресс-служба администрации Пензы

Приветствуя участников торжественной церемонию, Иван Белозерцев отметил высокий уровень, достигнутый стройиндустрией Пензенской области: «Сегодня в регионе реализуются современные мегапроекты, сдается качественное жилье, внутридворовые территории - просто как парки и скверы, где предусмотрено все необходимое для отдыха жителей».

Губернатор отметил преображение областного центра, значимый вклад в которое внесли пензенские строители: «Спасский кафедральный собор, Фонтанная площадь, набережная реки Суры, новые жилые комплексы - все это меняет облик Пензы, улучшает условия жизни горожан».

Слова признательности ветеранам, заложившим основу строительной отрасли, адресовал Валерий Лидин: «Строительный комплекс - настоящий локомотив экономики региона. Он дает импульс развитию промышленности, транспортной инфраструктуры, социальной сферы».

По итогам 2019 года свидетельства о занесении на Галерею почета строителей вручены 10 организациям и 20 мастерам и лучшим сотрудникам.

Наиболее отличившиеся трудовые коллективы и отдельные работники удостоены наград Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора и Законодательного Собрания.