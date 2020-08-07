При движении ночью «Лада» столкнулась с «КАМАЗОМ»

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В 14:55 напротив дома №65 по ул. Ботевградская 24-летний молодой человек, управляя автомобилем «МАЗДА-6», не обеспечил безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Грета».

Далее от удара по принципу домино прошла цепная реакция столкновений остановившихся на светофоре автомобилей. «Хендай Грета» отбросило на впереди стоящий автомобиль «Тойота Камри», который, в свою очередь, врезался в стоящий впереди автомобиль «Хэндай 3957G1».

В результате ДТП 32-летний пассажир «Тойоты Камри» самостоятельно обращался за медицинской помощью в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». Ему оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Водители всех транспортных средств в момент аварии находились в трезвом состоянии.

Октябрьский район го Саранск. В 17:15 напротив дома №48 по ул. Волгоградская в салоне автобуса марки «Форд Транзит», движущегося по маршруту №37 под управлением 44-летнего водителя, в результате торможения произошло падение 25-летней девушки. Пассажир доставлялась в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ей назначено амбулаторное лечение. Водитель в момент аварии находился в трезвом состоянии.

В 22:15 на 77 км автодороги Саранск - Сурское - Ульяновск 42-летний мужчина на автомобиле «ЛАДА-219010» при движении в сторону г. Саранск, по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ-54112».

В результате ДТП водитель «Лады-219010» и пассажир - 37-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы.

Водитель «КАМАЗа-54112» в момент аварии находился в трезвом состоянии.