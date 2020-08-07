В Пензе идет реконструкция и благоустройство скверов в центре города

Пресс-служба Администрации Пензы

О ходе ремонта зеленых зон в центральной части города рассказал начальник Управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов:

- На объектах выполнен демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, ведется подготовка основания под мощение. Специалисты проложили поливочный водопровод, а также электрический кабель, для последующего обновления наружного освещения.

- Планируем к началу сентября замостить прогулочные зоны, установить лавочки и урны. Далее будем закупать элементы для игровых и спортивных площадок и заниматься их обустройством, - уточнил начальник УКСа Пензы.

Благоустройство зон отдыха ведется на основании концепции, разработанной при участии московской консалтинговой компании «Стрелка». Ранее с учетом данной концепции в Пензе преобразилась площадь Ленина, проведены три этапа капремонта набережной реки Суры.

В сквере Славы предполагается создание фуд-корта с кафе и торговым киоском, спортивной и детской зонами. Чтобы подчеркнуть значимость монумента «Росток», центральную клумбу сделают в форме, напоминающей его тень.

Новые детские игровые элементы появятся и в сквере Пушкина. Существующие сказочные фигуры, как и композиция из трех камней таганаита из сквера Славы, в настоящее время переданы на хранение в МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». Решается вопрос дальнейшего применения данных архитектурных форм. В рамках концепции их установка в обновленных скверах не предусмотрена.

Сквер «Копилка пословиц» украсит цветник, будет открыта детская площадка. Здесь сохранят одноимённый памятник, только перенесут его ближе к улице Володарского, при этом бронзовую фигуру «Пензяк Толстопятый» оставят на месте.

Финансирование работ осуществляется из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020 - 2026 годы».