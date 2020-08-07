В Пензе 15-летняя школьница поверила сообщению в социальной сети

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В социальной сети «ВКонтакте» ее 15-летняя дочь получила сообщение со страницы знакомой из Сызрани с просьбой помочь ей - одолжить 7 000 рублей. Эту сумму школьница перевела, следуя полученным указаниям, по частям - на счёт банковской карты и абонентский номер мобильной связи.

И только потом она позвонила знакомой, и узнала, что её страницу в соцсети взломали, денег она не просила и не получала. По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: если в социальных сетях или через интернет-приложение вы получили сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги, или вам позвонили с подобной просьбой по телефону, будьте начеку - так действуют мошенники!

По телефону или лично свяжитесь с автором сообщения. Если вы собираетесь откликнуться на полученную просьбу, обязательно убедитесь, что именно ваш знакомый/родственник направил данное сообщение. Не предпринимайте никаких финансовых операций, прежде чем лично поговорите с ним.