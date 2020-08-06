С любовью и уважением говорят люди на селе о медиках

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Здание модульного ФАПа площадью 62 кв.м. возведено в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Проведены работы по подключению к водоснабжению, канализации, благоустроена прилегающая территория.

К медицинскому обслуживанию прикреплено 600 человек - жителей села Лапшово. Функционируют: кабинеты приёма больных и проведения процедур, комнаты персонала и хранения медикаментов. В штате больницы есть фельдшер.

Обращаясь к представителям медицинского персонала, другим участникам встречи губернатор отметил, что необходимо проявлять как можно больше внимания к врачам на селе. Тех медиков, кто отличился в профессиональной деятельности, надо представлять к наградам.

Фельдшер Любовь Шишлова пояснила, что две студентки, проходящие практику в Камешкирском районе, имеют намерение вернуться после получения дипломов - одна - в ФАП села Лапшово медработником, другая - участковым врачом-терапевтом.

Во время общения с молодыми специалистами Иван Белозерцев напомнил о федеральной выплате в размере одного миллиона рублей, предложил содействие в решении жилищного вопроса в случае, если они исполнят намеченное и трудоустроятся в медучреждения Камешкирского района.

Глава региона подчеркнул престижность профессии врача на селе.

«Это было всегда. И сегодня я вижу, с какой любовью и уважением люди говорят о медицинских работниках», - добавил он.