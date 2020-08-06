Житель Пензенской области признан виновным в причинении смерти отцу

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

25 февраля 2020 года мужчина 1954 года рождения пришел в гости к отцу, проживавшему в рабочем поселке Лунино. Употребив спиртное, сын начал избивать отца, нанеся при этом потерпевшему более 40 ударов руками и ногами, деревянным табуретом и черенком.

После чего мужчина позвонил своему брату с телефона отца, не сообщив об избиении. Тот через непродолжительное время приехал на место происшествия, но потерпевший уже не подавал признаков жизни.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 89-летнего мужчины наступила от тупой травмы грудной клетки, приведшей к развитию острой дыхательной недостаточности.

В ходе следствия и судебного разбирательства житель Лунинского района содержался под стражей по решению суда.

Собранные Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесении приговора. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.