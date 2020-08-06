Губернатор принял участие в празднике «Мой двор»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Иван Белозерцев положительно оценил программу благоустройства общественного пространства, реализуемую в жилищном комплексе. Во дворах установлены игровые модули для детей младшего возраста, обустроены велосипедные и роллерные дорожки, спортивные площадки, сцена и амфитеатр.

Есть футбольное поле, зимой заливается каток. Предусмотрены зоны отдыха для старшего поколения. Пешеходные дорожники покрыты противоскользящим покрытием. На всей территории комплекса - бесплатный wi-fi. Двор ЖК «Фаворит» в 2017 году был признан одним из лучших объектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Когда все сделано для людей, для детей и взрослых, то люди с любовью относятся к своей территории, которая становится местом притяжения», - поделился впечатлениями глава региона.

«Думаю, что дети в этих домах не засиживаются за компьютерами, а стремятся выйти на улицу, потому что построены хорошие площадки, обустроены игровые элементы, активно ведется озеленение территорий», - отметил он.

Также глава областной исполнительной власти присоединился к акции «Буккроссинг», пообщался с жителями.