Установка на телефон приложения-двойника стоило 297 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Городищенского района обратился с заявлением о краже 44-летний гражданин. Он сообщил, что со счетов его банковских карт при неустановленных обстоятельствах были списаны деньги в сумме 297 тыс. рублей.

Мужчина приобрёл в магазине телефон с операционной системой Android, на котором отсутствовало фирменное приложение для скачивания программ. Желая установить нужные приложения на телефон, он стал искать их в интернете. Из нескольких результатов поиска выбрал первый попавшийся и скачал программу.

При первом её использование приложение запросило ввести данные банковских карт. Заявитель неоднократно вводил нужные сведения в окне программы, однако каждый раз видел сообщение об ошибке. На следующий день он стал получать смс о списании денег.

Сотрудники полиции пояснили гражданину, что, предположительно, он скачал приложение-двойник, которое неизвестные злоумышленники использовали, чтобы получить доступ к секретным сведениям о банковских картах заявителя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области рекомендует: ни в коем случае не устанавливайте на свои компьютеры и смартфоны программы не из доверенных источников! Устанавливайте только фирменные приложения разработчиков операционных систем (PlayMarket для Android, AppStore для iOs).

Скачивая приложения из других источников и устанавливая их на своих устройствах, вы откроете злоумышленникам доступ к управлению своим мобильным телефоном, что может привести к хищению денег с ваших банковских счетов.