Активнее информировать граждан о вакансиях

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Среди работодателей - крупные агрохолдинги, известные промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, компании пищевой и текстильной отраслей, торговые сети.

Обращаясь к участникам мероприятия, Иван Белозерцев напомнил, что распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой снижение экономической активности.

«Количество граждан, стоящих на учёте в центрах занятости, увеличилось. Меня как губернатора это очень тревожит. На сегодняшний день в Пензенской области есть 13,5 тысяч вакансий, которые могут быть предложены неработающим гражданам».

Была подчеркнута важность информирования населения о свободных рабочих местах. И, разумеется, должна быть достойная официальная зарплата.

Глава субъекта Федерации напомнил о том, что по темпам экономического роста за последние пять лет Пензенская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Даже в это непростое время индекс промышленного производства относительно аналогичного периода 2019 года составил 105,1% – это 2-е место в ПФО.

Хорошие показатели отмечаются в сфере АПК и жилищного строительства. При этом именно в данных секторах экономики, особенно среди подрядных строительных организаций, распространена нелегальная занятость.

Иван Белозерцев потребовал усиления работы по снижению присутствия на рынке труда теневого бизнеса.

«Взял на работу – оформи, как положено, трудовые отношения, плати заработную плату официально, не доплачивая в конверте - это будет правильно и справедливо.

После официального открытия ярмарки рабочих мест глава субъекта РФ ознакомился с предложениями работодателей, пообщался с соискателями вакансий, уточнил размер предлагаемой заработной платы, а также условия легального трудоустройства.