Обидчик сестры не прожил и полгода

Вечером 15 июня 2019 года мужчина в компании с родственниками и знакомым распивал спиртное в селе Засурское Лунинского района. Через некоторое время его сестра пошла к односельчанину, где у нее произошел конфликт. Узнав об этом, мужчина решил разобраться с обидчиком сестры.

В ходе выяснения отношений он нанес не менее двенадцати ударов руками и ногами по голове потерпевшего. С черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение Пензы. Спустя время, 27 октября 2019 года, он скончался от последствий перенесенной травмы головы и развившихся на её фоне заболеваний.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.