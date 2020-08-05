Телемедицина - новые возможности в лечении пациентов

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:54:32+03:00

За 7 месяцев 2020 года 450 пациентам пензенских больниц проведены телемедицинские консультации со специалистами Национальных медицинских центров

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Сегодня, благодаря созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) медицинская помощь с применением телемедицинских технологий получила широкое распространение.

Стало нормой пообщаться с коллегой из медицинской организации 3 уровня и получить экспертное мнение в сложных случаях. В первую очередь, это консилиумы, когда врачи дистанционно обсуждают тактику ведения пациента, чтобы принять совместное решение. Всего за 7 месяцев 2020 года медицинскими организациями Пензенской области проведено 1 684 консультации.

Еще одно направление - консультации, организованные на базе Национальных медицинских центров. По наиболее распространённым профилям на постоянной основе в федеральных центрах работают специалисты, с которыми пензенские врачи при сложных клинических случаях могут провести необходимую телемедицинскую консультацию. С начала года 450 пензенским пациентам проведена 521 консультация со специалистами НМИЦ.

Для успешной работы системы, нужно не только обучить специалистов на местах, но и обеспечить достаточный уровень оснащения современными информационно-коммуникационными технологиями.

Сегодня к высокоскоростным каналам связи подключены все поликлиники, больницы и 95% врачебных амбулаторий. До конца 2020 года к сети Интернет будут подключены и получат доступ к единой информационной системе здравоохранения региона еще 200 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

ИСТОЧНИК KP.RU