Телемедицина - новые возможности в лечении пациентов
Сегодня, благодаря созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) медицинская помощь с применением телемедицинских технологий получила широкое распространение.
Стало нормой пообщаться с коллегой из медицинской организации 3 уровня и получить экспертное мнение в сложных случаях. В первую очередь, это консилиумы, когда врачи дистанционно обсуждают тактику ведения пациента, чтобы принять совместное решение. Всего за 7 месяцев 2020 года медицинскими организациями Пензенской области проведено 1 684 консультации.
Еще одно направление - консультации, организованные на базе Национальных медицинских центров. По наиболее распространённым профилям на постоянной основе в федеральных центрах работают специалисты, с которыми пензенские врачи при сложных клинических случаях могут провести необходимую телемедицинскую консультацию. С начала года 450 пензенским пациентам проведена 521 консультация со специалистами НМИЦ.
Для успешной работы системы, нужно не только обучить специалистов на местах, но и обеспечить достаточный уровень оснащения современными информационно-коммуникационными технологиями.
Сегодня к высокоскоростным каналам связи подключены все поликлиники, больницы и 95% врачебных амбулаторий. До конца 2020 года к сети Интернет будут подключены и получат доступ к единой информационной системе здравоохранения региона еще 200 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
ИСТОЧНИК KP.RU