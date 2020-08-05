Ударило током, когда мужчина устанавливал дома духовой шкаф

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:56:56+03:00

В г. Заречном Пензенской области следователи разбираются в обстоятельствах смерти

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Днем 2 августа 51-летний мужчина устанавливал в своей квартире по проспекту Мира в городе Заречном духовой шкаф. В ходе подключения техники к розетке, которую он также самостоятельно монтировал, мужчину ударило током. Супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

По факту смерти мужчины 1968 года рождения в настоящее время Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий.

По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU