Ударило током, когда мужчина устанавливал дома духовой шкаф
Днем 2 августа 51-летний мужчина устанавливал в своей квартире по проспекту Мира в городе Заречном духовой шкаф. В ходе подключения техники к розетке, которую он также самостоятельно монтировал, мужчину ударило током. Супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.
По факту смерти мужчины 1968 года рождения в настоящее время Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий.
По результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU