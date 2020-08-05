Ограбил на триста рублей

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:03:28+03:00

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В Пензе в отдел полиции №4 УМВД России обратился с заявлением о преступлении 43-летний гражданин. Он сообщил, что на улице Металлистов в ночное время неизвестный причинил ему телесные повреждения и открыто похитил сумку, в которой находились деньги в сумме 300 рублей и зажигалка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления 36-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

По факту грабежа проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU