Все о прививках от коронавируса: отвечаем на главные вопросы

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:19:29+03:00

Поможет ли вакцина при мутациях вируса и почему дети последние в очереди на вакцинацию

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Прививка остается главной надеждой человечества на быстрое спасение от коронавируса. Лекарств, способных уничтожить нового врага окончательно и бесповоротно, по-прежнему нет, да и доводить до непредсказуемой болезни не хотелось бы. Значит - вакцинация должна стать панацеей, как уже было в случаях с полным искоренением оспы, полиомиелита и других инфекций, взятых под контроль. Но ждет ли нас удача и насколько велик риск провала?

«КП» собрала ответы на самые волнующие вопросы.

1. Почему вакцину так долго разрабатывают?

В Интернете ходят слухи, что спасительная прививка на самом деле уже есть, но доступна она только избранным. Говорят, вакцинированы некоторые крупные бизнесмены и другие представители элиты. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в июне открыто заявил, что опробовал на себе вакцину, созданную Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Правда, многие врачи и биологи считают, что пока завидовать рано. Вакцина эта экспериментальная.

2. Говорят, новый вирус быстро мутирует - как тогда прививка будет работать?

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на днях огорчил общественность заявлением: разработка вакцины от COVID-19 может закончиться неудачей. Не исключено, что прививка не будет работать «или же она, возможно, будет обеспечивать защиту только на несколько месяцев, не больше», сказал международный чиновник.

Вирусологи не так пессимистичны. Несмотря на частые мутации коронавируса в нем обнаружены стабильные фрагменты. На них и рассчитывают натренировать наш иммунитет ученые.

Подробнее – у Анны Николаевой

ИСТОЧНИК KP.RU