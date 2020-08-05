2020-08-05T09:19:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Все о прививках от коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Поможет ли вакцина при мутациях вируса и почему дети последние в очереди на вакцинацию
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Первые посетители после снятия ограниченийПервые посетители после снятия ограниченийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прививка остается главной надеждой человечества на быстрое спасение от коронавируса. Лекарств, способных уничтожить нового врага окончательно и бесповоротно, по-прежнему нет, да и доводить до непредсказуемой болезни не хотелось бы. Значит - вакцинация должна стать панацеей, как уже было в случаях с полным искоренением оспы, полиомиелита и других инфекций, взятых под контроль. Но ждет ли нас удача и насколько велик риск провала?

«КП» собрала ответы на самые волнующие вопросы.

1. Почему вакцину так долго разрабатывают?

В Интернете ходят слухи, что спасительная прививка на самом деле уже есть, но доступна она только избранным. Говорят, вакцинированы некоторые крупные бизнесмены и другие представители элиты. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в июне открыто заявил, что опробовал на себе вакцину, созданную Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Правда, многие врачи и биологи считают, что пока завидовать рано. Вакцина эта экспериментальная.

2. Говорят, новый вирус быстро мутирует - как тогда прививка будет работать?

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на днях огорчил общественность заявлением: разработка вакцины от COVID-19 может закончиться неудачей. Не исключено, что прививка не будет работать «или же она, возможно, будет обеспечивать защиту только на несколько месяцев, не больше», сказал международный чиновник.

Вирусологи не так пессимистичны. Несмотря на частые мутации коронавируса в нем обнаружены стабильные фрагменты. На них и рассчитывают натренировать наш иммунитет ученые.

Подробнее – у Анны Николаевой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телемедицина - новые возможности в лечении пациентов
ВТБ запускает новый формат офисов
Ударило током, когда мужчина устанавливал дома духовой шкаф
Ограбил на триста рублей
Все о прививках от коронавируса: отвечаем на главные вопросы
Заборы, которые построил в лесу «ГазОЙЛ»
Погибшего опознала супруга
«Первозданная Россия» в Пензе
В Пензенской области отремонтируют 15 километров теплосетей
Предприятия Пензенской области и Мордовии в лидерах по надоям молока
Пензенские полицейские раскрыли кражу денег у пациента больницы
Помощь в подготовке детей к школе
Неуверенность при обгоне привела к лобовому столкновению
В картинной галерее - выставка мексиканской художницы Фриды Кало
Расследуется уголовное дело о краже дизельного топлива
Масочно-перчаточный режим - элементарная мера предосторожности
Другое питание не заменит грудное молоко
Полку следователей Пензы прибыло
Самозанятые пензенцы смогут платить налоги по сниженной ставке
Атаманом Пензенского отдельского казачьего общества избран Евгений Пучков
Бдительность росгвардейцев
Зачинщик драки в одном из баров Пензы задержан сотрудниками Росгвардии
Новый этап строительства третьего цеха
Не спешите бежать за наследством
В Саранске по улице Коваленко c 3 по 5 августа будет ограничено движение
Улучшение обслуживания пассажиров общественного транспорта Пензы
В Москве открылась выставка Александра Бенуа
В Пензе полицейские раскрыли кражу брошенного автомобиля
Городские библиотеки Пензы - победители федерального конкурса