2020-08-05T08:56:24+03:00
Общество

Заборы, которые построил в лесу «ГазОЙЛ»

Прокуратура Республики Мордовия добивается устранения нарушений лесного законодательства
Виктор ВИКТОРОВ
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Дорога в лесуДорога в лесуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Прокуратурой Кадошкинского района совместно со специалистами Минлесхоза республики, лесничими проведена проверка соблюдения лесного законодательства в деятельности ООО «ГазОЙЛ».

Как выяснилось, лесной участок Пушкинского участкового лесничества ГКУ РМ «Ковылкинского территориального лесничества» площадью 74,9 га используется ООО «ГазОЙЛ», однако, право аренды в установленном законом порядке не зарегистрировано.

Кроме того, по лесным участкам части квартала № 132 Пушкинского участкового лесничества, права на которые ООО «ГазОЙЛ» не предоставлялись, установлен забор, состоящий из металлических столбов и металлической сетки высотой около 3 метров, что нарушает права граждан на беспрепятственный доступ к лесным ресурсам.

Прокурором района директору ГКУ РМ «Ковылкинское территориальное лесничество» внесено представление. Кроме того, в отношении ООО «ГазОЙЛ» возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ.

За игнорирование порядка регистрации договора аренды лесного участка, в отношении исполнительного директора ООО «ГазОЙЛ» возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено мировому судье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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