4 Авг. 2020 2020-08-04T20:00:47+03:00

В Пензе в районе улицы Лебедевской в Суре утонул мужчина

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Вечером 1 августа в районе улицы Лебедевской города Пензы в Суре утонул мужчина. Очевидцем происшествия стал пензенец, который рыбачил недалеко от указанного места. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы. В тот же вечер тело мужчины было извлечено из воды работниками Пензенского пожарно-спасательного центра.

4 августа сотрудникам полиции удалось установить личность погибшего, им оказался житель Пензы 1966 года рождения. Погибшего опознала супруга.

В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явилась механическая асфиксия при утоплении.

По факту смерти мужчины следственным отделом по Ленинскому району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU