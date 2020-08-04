2020-08-04T17:58:33+03:00
Звезды

«Первозданная Россия» в Пензе

18 августа, в День географа России в киноконцертном зале «Пенза» откроется выставка избранных фотографий Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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Выставка посвящается 175-летию со дня основания Русского географического общества. Весной этого года ее экспонаты были доставлены в Пензу при содействии Пензенского областного отделения Русского географического общества, но в связи с ограничительными мерами её открытие пришлось отложить.

«Первозданная Россия» - это не только самая большая в Европе выставка фотографий первозданной природы, но и уникальный образовательный экологический проект.

Она проходит с 2014 года и с каждым днем привлекает все больше ценителей красоты родной природы. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. За шесть лет гостями выставки стали более 3 миллионов человек в 71 стране мира.

В 2020 году в Пензе будет представлено около 100 работ 50 лучших российских фотографов дикой природы. Самому младшему участнику фестиваля - мальчику из Челябинска 10 лет, самому старшему - больше 80-ти.

Выразительные снимки самых труднодоступных и красивых мест России, чистейших озер, полноводных рек, горных вершин и побережий тринадцати морей, жизни зверей и птиц, тайн микромира - все это можно увидеть в экспозиции избранных работ фестиваля. Каждая фотография сопровождается авторским текстом о месте съемке или животном, снятом фотографом, о его отношении к предмету съемки.

В Пензе выставка будет проводиться в рамках деятельности экологического добровольческого движения «Зеленая волна». Организаторами являются Пензенское областное отделение Русского географического общества и Пензенский областной фонд научно-технического развития при поддержке Правительства Пензенской области.

Выставка будет работать с 18 августа по 20 сентября 2020 года в соответствии с графиком работы ККЗ «Пенза» и с соблюдением всех действующих ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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