2020-08-04T12:10:13+03:00
Происшествия

Пензенские полицейские раскрыли кражу денег у пациента больницы

В УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением 29-летний гражданин
Виктор ВИКТОРОВ
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Он сообщил, что находился на лечении в одной из больниц Железнодорожного района и в тумбочке палаты по месту пребывания положил кошелёк с деньгами в сумме 23 тыс. рублей. В течение недели пациент не проверял его сохранность, а затем обнаружил, что кошелёк исчез.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления 33-летнего жителя города Туймазы республики Башкортостан, привлекавшегося к уголовной ответственности, который находился на лечении в больнице одновременно с заявителем. Однако предполагаемый злоумышленник уже уехал из Пензы в неизвестном направлении.

Подозреваемый был направлен в розыск. Несколько недель спустя по ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы ГУ МВД России по городу Москве задержали разыскиваемого в столице. Его доставили в Пензу для дальнейшего разбирательства.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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