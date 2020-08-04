Неуверенность при обгоне привела к лобовому столкновению

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:46:15+03:00

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31 июля в период времени с 12:30 до 13:00 (точное время не установлено) на 1 км а/д Саранск - Б.Березники - Дубенки - с. Новая Уда 64-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель бригадой СМП доставлен в РКБ №4 г. Саранск, где от полученных травм скончался.

На 51 км а/д Рузаевка - Ковылкино - Торбеево 51-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ А64R45», при обгоне совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада Ларгус», после чего выехал на полосу встречного движения, и совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101» под управлением 45-летней женщины.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21101» с различными травмами госпитализирована в травматологическое отделение ГБУЗ РМ "Ковылкинская РБ", пассажиры «ВАЗ-21101»: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка доставлялись в ГБУЗ РМ "Ковылкинская РБ", после осмотра отпущены домой, назначено амбулаторное лечение, а 17-летний пассажир с различными травмами госпитализированный в реанимационное отделение ГБУЗ РМ "Ковылкинская РБ", скончался в период хирургического вмешательства.

У водителей взяты анализы крови на установление состояния опьянения. Назначены экспертизы.

2 августа в 10:10 напротив дома №23 по улице Октябрьская в п. Кадошкино 69-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении 75-летнему велосипедисту и совершил на него наезд. В результате ДТП велосипедист был доставлен в ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ», оказана медицинская помощь, отпущен домой, назначено лечение. Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU