В картинной галерее - выставка мексиканской художницы Фриды Кало

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:02:54+03:00

С 7 августа по 6 сентября жителей и гостей Пензы ждёт выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало

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Уже в предстоящую пятницу в Губернаторском доме начнёт работу выставка одной из самых загадочных и популярных художниц ХХ в. В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки.

Её творчество насыщено символами и фетишами. Однако в нём заметно и влияние европейской живописи - в ранних работах отчётливо проявилась увлечённость Фриды, например, Боттичелли. В творчестве присутствует стилистика наивного искусства. Большое влияние на стиль живописи Фриды Кало оказал её муж, художник Диего Ривера.

Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Также для удобства выставка сопровождается аудиогидом. Для гостей будут действовать экскурсии.

Благодаря современным технологиям с помощью техники «жикле», можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров. В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция - не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

ИСТОЧНИК KP.RU