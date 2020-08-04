Расследуется уголовное дело о краже дизельного топлива

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Следственным управлением УМВД России по городу Пензе расследуется уголовное дело по факту кражи дизельного топлива из магистрального нефтепровода, которое возбуждено по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Пензенской области. В совершении преступления обвиняется 39-летний житель Москвы.

Установлено, что обвиняемый неоднократно совершал деловые поездки из Москвы в Оренбург и по пути останавливался в Пензе. Он обратил внимание, что через город проходит магистральный нефтепровод, из которого решил совершить кражу дизельного топлива.

С этой целью в мае 2020 года злоумышленник приехал в Пензу, где начал готовиться к преступлению. Арендовал квартиру, приобрёл необходимые инструменты для осуществления врезки и прокладки шланга. На улице Аустрина купил расположенный неподалёку от нефтепровода гараж, в котором обустроил ёмкость для хранения дизельного топлива.

Для перевозки похищенного топлива был куплен грузовой автомобиль, затем укомплектован металлической бочкой.

После определения местоположения трубы нефтепровода, в ночное время мужчина выкопал яму и осуществил врезку. В следующие дни он приезжал к месту несанкционированного подключения, чтобы проверить, известно ли сотрудникам охраны о его действиях. Убедившись, что врезка осталась незамеченной, обвиняемый продолжил работы и подсоединил шланг высокого давления, который впоследствии спрятал в землю и провёл в гараж.

Когда уже казалось, что цель достигнута, и возле гаража предприниматель стал перекачивать в емкость грузового автомобиля похищенное дизельное топливо, его действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Общий объём похищенного топлива составил более 7 тонн.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения - заключение под стражу.