Полку следователей Пензы прибыло

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:59:55+03:00

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3 августа руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин в торжественной обстановке в присутствии сотрудников аппарата управления вручил выпускнику Московской академии СК РФ Герману Разуваеву удостоверение следователя.

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И. выпускник 2020 года Герман Разуваев назначен на должность следователя следственного отдела по Ленинскому району города Пензы, с присвоением звания лейтенанта юстиции.

Дмитрий Матушкин вручил выпускнику академии удостоверение следователя, копию приказа о назначении на должность и памятный подарок, пожелав успешной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU