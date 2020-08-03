2020-08-03T18:59:55+03:00
Общество

Полку следователей Пензы прибыло

Руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин в торжественной обстановке вручил удостоверение следователя выпускнику Московской академии СК РФ
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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3 августа руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин в торжественной обстановке в присутствии сотрудников аппарата управления вручил выпускнику Московской академии СК РФ Герману Разуваеву удостоверение следователя.

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И. выпускник 2020 года Герман Разуваев назначен на должность следователя следственного отдела по Ленинскому району города Пензы, с присвоением звания лейтенанта юстиции.

Дмитрий Матушкин вручил выпускнику академии удостоверение следователя, копию приказа о назначении на должность и памятный подарок, пожелав успешной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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