Атаманом Пензенского отдельского казачьего общества избран Евгений Пучков
По итогам прошедшего 1 августа Большого Круга Пензенского отдельского казачьего общества новым областным реестровым атаманом избран Евгений Пучков. Его кандидатуру поддержали единогласно все 17 делегатов от хуторских обществ и станиц региона.
Ранее Евгений Пучков исполнял обязанности атамана Пензенского отдельского казачьего общества в соответствии с приказом атамана Волжского войскового казачьего общества Юрия Иванова.
Справочно:
Пучков Евгений Станиславович, родился 26 июля 1972 года в городе Славгород Алтайского края. В 1994 году окончил Саратовский государственный университет по специальности «преподаватель истории».
Осенью 1990 года вступил в землячество казаков города Саратова при Кировском районном военкомате. С 1990 по 1995 годы принимал активное участие в жизнедеятельности Саратовского казачьего круга.
С октября 2008 года по настоящее время является членом и председателем правления (атаманом) Региональной общественной организации Добровольного патриотического объединения «Пензенский Союз Казаков», атаманом Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Казаков».
Женат, воспитывает двух сыновей.
ИСТОЧНИК KP.RU