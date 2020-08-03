2020-08-03T12:41:45+03:00
Общество

Атаманом Пензенского отдельского казачьего общества избран Евгений Пучков

Кандидатуру поддержали единогласно все 17 делегатов от хуторских обществ и станиц региона
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба Правительства Пензенской областиПресс-служба Правительства Пензенской области
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По итогам прошедшего 1 августа Большого Круга Пензенского отдельского казачьего общества новым областным реестровым атаманом избран Евгений Пучков. Его кандидатуру поддержали единогласно все 17 делегатов от хуторских обществ и станиц региона.

Ранее Евгений Пучков исполнял обязанности атамана Пензенского отдельского казачьего общества в соответствии с приказом атамана Волжского войскового казачьего общества Юрия Иванова.

Справочно:

Пучков Евгений Станиславович, родился 26 июля 1972 года в городе Славгород Алтайского края. В 1994 году окончил Саратовский государственный университет по специальности «преподаватель истории».

Осенью 1990 года вступил в землячество казаков города Саратова при Кировском районном военкомате. С 1990 по 1995 годы принимал активное участие в жизнедеятельности Саратовского казачьего круга.

С октября 2008 года по настоящее время является членом и председателем правления (атаманом) Региональной общественной организации Добровольного патриотического объединения «Пензенский Союз Казаков», атаманом Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Казаков».

Женат, воспитывает двух сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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