Зачинщик драки в одном из баров Пензы задержан сотрудниками Росгвардии
В четыре часа утра в одном из баров города Пензы сработала кнопка тревожной сигнализации. Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии уже через три минуты прибыл к охраняемому объекту, где происходила драка.
После того как росгвардейцы утихомирили участников конфликта, они опросили присутствующих в баре и выяснили следующее. Посетитель заведения, употребив алкогольные напитки, начал вести себя агрессивно, приставал к другим отдыхающим, провоцировал их на конфликт и пытался устроить драку.
Одному мужчине дебошир нанес телесные повреждения. Для оказания помощи пострадавшему сотрудники Росгвардии вызвали бригаду скорой медицинской помощи, впоследствии он был госпитализирован. 21-летнего хулигана задержали на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU