Зачинщик драки в одном из баров Пензы задержан сотрудниками Росгвардии

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:43:37+03:00

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В четыре часа утра в одном из баров города Пензы сработала кнопка тревожной сигнализации. Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии уже через три минуты прибыл к охраняемому объекту, где происходила драка.

После того как росгвардейцы утихомирили участников конфликта, они опросили присутствующих в баре и выяснили следующее. Посетитель заведения, употребив алкогольные напитки, начал вести себя агрессивно, приставал к другим отдыхающим, провоцировал их на конфликт и пытался устроить драку.

Одному мужчине дебошир нанес телесные повреждения. Для оказания помощи пострадавшему сотрудники Росгвардии вызвали бригаду скорой медицинской помощи, впоследствии он был госпитализирован. 21-летнего хулигана задержали на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU