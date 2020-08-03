Не спешите бежать за наследством

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:05:33+03:00

В Пензенской области пенсионер из Бессоновки поверила в подарок от банка и лишилась денег

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В полицию Бессоновского района обратилась с заявлением о краже 60-летняя гражданка. Она пояснила, что в социальной сети «Одноклассники» со страницы знакомой получила сообщение о том, что известный банк проводит акцию и дарит клиентам по 5 000 рублей, для получения которых следует переслать реквизиты карты и цифровые коды из смс.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, женщина поверила этому сообщению и указала запрашиваемые сведения, после чего получила смс о списании со счёта её карты 6 000 рублей.

По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

УМВД России по Пензенской области напоминает: при получении сообщения о выигрыше или наследстве, которое поступает на мобильный телефон или в социальных сетях, по электронной почте, будьте бдительны - так действуют мошенники!

ИСТОЧНИК KP.RU