Улучшение обслуживания пассажиров общественного транспорта Пензы

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:26:48+03:00

Об этом Ивану Белозерцеву в ходе рабочей встречи доложил глава администрации Пензы Андрей Лузгин

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Он проинформировал губернатора о мерах по улучшению качества обслуживания пассажиров общественного транспорта.

«Сейчас мы ведем работу по оптимизации транспортно-маршрутной сети. Внедрили две недели назад Яндекс-карты. С этой недели полностью можно будет отслеживать весь транспорт в режиме реального времени».

Андрей Лузгин также рассказал о выполнении поручения главы региона по обновлению подвижного состава.

«Подготовлен пакет документов на участие в федеральной программе льготного лизинга. Готовим на конкурс заявку на 110 автобусов, работающих на газомоторном топливе. В этом году есть динамика по строительству заправок газомоторным топливом, подписано соглашение, есть компания, которая планирует в регионе эти заправки строить», - добавил он.

«Работа проведена большая, нужно ситуацию доводить до логического завершения, чтобы заявка от Пензенской области была реализована. Нам нужны автобусы большой вместимости по лизингу при поддержке федерального бюджета. В Пензе слишком много транспорта малой вместимости», - подвел итог встречи Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU