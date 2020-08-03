2020-08-03T07:05:06+03:00
Происшествия

В Пензе полицейские раскрыли кражу брошенного автомобиля

В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о краже жительница Октябрьского района
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиПресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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Она сообщила, что днём 2 июля при неизвестных обстоятельствах со двора многоквартирного дома по месту жительства похищен автомобиль, принадлежащий её супругу 1959 года рождения, который в момент случившегося находился на стационарном лечении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что владелец приобрёл машину в 2006 году. По его словам, он регулярно пользовался средством передвижения до тех пор, пока в июне этого года в его отсутствие автомобиль сгорел из-за замыкания электропроводки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №3 установили причастность к совершению преступления 56-летнего жителя того же дома, в котором проживает потерпевший. Он признался в содеянном.

Подозреваемый пояснил, что автомобиль потерпевшего длительное время стоял под окнами его квартиры, и в нём неоднократно происходили возгорания. По словам предполагаемого злоумышленника, он пытался выяснить, кому принадлежит машина, однако не смог установить собственника. Это не помешало ему дать указание подчинённому работнику приехать на грузовом автомобиле-манипуляторе и увезти брошенную машину в пункт приёма металлолома.

Вырученные деньги - 6,5 тыс. рублей - он собирался впоследствии добровольно вернуть хозяину транспортного средства. Но узнал его имя лишь тогда, когда к нему пришли сотрудники полиции.

По факту кражи отделом дознания отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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