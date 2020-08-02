В Пензе состоялся торжественный митинг, посвященный 90-летию ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:57:48+03:00

В мероприятии, которое прошло сегодня у мемориального комплекса «Афганские ворота», принял участие губернатор Иван Белозерцев

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Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске первого командующего Воздушно-десантных войск, генерала-лейтенанта, дважды героя Советского Союза Василия Глазунова.

Иван Белозерцев отметил огромный вклад, который десантники внесли в Победу над фашизмом во время Великой Отечественной войны, поздравил ветеранов и военнослужащих, членов их семей и всех жителей региона с круглой датой.

- Во все времена десантники проявляли образцы мужества и героизма. Более половины -пензенцев, ставших участниками войны в Афганистане, были десантниками, - подчеркнул он.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона поблагодарил десантников-ветеранов за большую военно-патриотическую работу с молодежью, пожелал всем здоровья, благополучия и успехов.

Присутствующий на празднике генерал-лейтенант Виктор Васильев подчеркнул особую роль ВДВ на протяжении всей истории этого рода войск.

- На самых опасных и трудных участках всегда действовали подразделения Воздушно-десантных войск. За мужество и отвагу, проявленные в боях Афганистана, 16-ти воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, - напомнил Виктор Васильев.

В ходе торжественной церемонии представителям ВДВ были вручены почётные грамоты и награды. Участники мероприятия возложили цветы к памятникам мемориала. В завершении состоялся праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU