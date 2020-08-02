2020-08-02T12:18:58+03:00
Происшествия

При повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю

В результате 68-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте ДТП
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия
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30 июля в поселке Луховка Октябрьского района го Саранск в 9 часов 52 минуты 34-летний водитель автомашины «ХЕНДЭ САНТА ФЕ» на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21124», двигавшейся прямо на зеленый сигнал светофора.

В результате 68-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте ДТП, назначены экспертизы. 43-летняя женщина - водитель ВАЗа госпитализирована. 18-летний пассажир ВАЗа доставлялся в ГБУЗ РМ «РКБ №4», оказана медицинская помощь, отпущен домой. Водитель автомашины иномарки трезв. На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - отсутствие дорожного знака 6.16 (стоп - линия).

На ул. Первомайская в с. Оброчное инспекторами ДПС ОГИБДД «Ичалковский» была остановлена автомашина «ВАЗ 21140» под управлением 27-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. На место была вызвана СОГ ММО МВД России «Ичалковский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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