2020-08-02T10:34:02+03:00
Недвижимость

Взгляд на благоустройство улиц и скверов Пензы

Мэр города Андрей Лузгин в субботу, 1 августа, вместе с рабочей группой провел обход центральной части Пензы
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В состав рабочей группы вошли заместитель главы по городскому хозяйству Олег Денисов, директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин, начальник УЖКХ Пензы Александр Юлин, главы районных администраций, руководители муниципальных предприятий сферы ЖКХ.

В первую очередь обсуждались вопросы благоустройства улицы Московской и соседних территорий в связи с приближающимися торжествами в честь 357-й годовщины со дня основания Пензы. Главными локациями празднования станут Фонтанная и Театральная площади, площадь имени В.И. Ленина, территория возле Ростка.

По маршруту движения Андрей Лузгин отмечал недочеты, которые необходимо устранить до назначенной даты празднования 5 сентября, а также ставил задачи на перспективу.

В частности, поручил провести работу с руководителями объектов потребительского рынка, собственниками зданий по восстановлению фасадов строений, ликвидации надписей в стиле граффити, замене урн, содержанию прилегающих территорий.

МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» дано распоряжение ускорить работу по оформлению приствольных кругов гранитным щебнем на улице Московской, высадке недостающих деревьев, уходу за существующими насаждениями, газонами и цветами в вазонах.

Особое внимание глава исполнительной власти Пензы уделил просадкам и разрытиям на улице Московской и дал поручение усилить контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций.

Отдельно были рассмотрены варианты решения проблемы с отводом воды на подъездах к некоторым внутридворовым территориям на улице Московской.

- В День города основные мероприятия пройдут в его центральной части. Рассчитываем, к этому времени закончить реконструкцию фонтана и ремонт трех скверов - Пушкина, Славы и «Копилка пословиц». Необходимо завершить и работы по части инженерных коммуникаций на улицах Московской, Максима Горького, чтобы центр города был полностью подготовлен к торжествам, - подчеркнул Андрей Лузгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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