2 Авг. 2020 2020-08-02T09:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Судя по поступающим в полицию сообщениям, в эти два дня в Наровчат заехала целая группа налетчиков. В первый день из магазина на улице Советской были украдены бутылка коньяка и две - водки. На следующий день в этой же торговой точке похитители унесли три бутылки коньяка.

Одновременно, по сообщению из другого магазина на улице Партизанской, стало понятно, что воры решили не понижать градус: украли коньяк, виски. Прихваченные с собой в виде закуски две упаковки свинины посеяли сомнение - неужели в группе захвата спиртного есть и дама?

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления 57-летней жительницы Самары и 66-летнего жителя села Рождествено-Тезиково, привлекавшегося к уголовной ответственности. Они признались в содеянном. Часть похищенного изъята.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU