2020-08-02T09:24:03+03:00
Происшествия

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа

В Пензенской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии краж
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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Судя по поступающим в полицию сообщениям, в эти два дня в Наровчат заехала целая группа налетчиков. В первый день из магазина на улице Советской были украдены бутылка коньяка и две - водки. На следующий день в этой же торговой точке похитители унесли три бутылки коньяка.

Одновременно, по сообщению из другого магазина на улице Партизанской, стало понятно, что воры решили не понижать градус: украли коньяк, виски. Прихваченные с собой в виде закуски две упаковки свинины посеяли сомнение - неужели в группе захвата спиртного есть и дама?

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления 57-летней жительницы Самары и 66-летнего жителя села Рождествено-Тезиково, привлекавшегося к уголовной ответственности. Они признались в содеянном. Часть похищенного изъята.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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