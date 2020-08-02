Открылась первая смена детских лагерей
495 мальчишек и девчонок, в том числе около 190 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в первую смену заехали в лагеря «Строитель», «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор».
Путевки для детей в трудной жизненной ситуации финансировались из регионального и муниципального бюджетов. Остальные - приобретались за счет средств бюджета Пензенской области с частичной оплатой родителями.
Заезд детей в лагерь «Юность» состоится 3 августа.
Отдых детей будет организован в соответствии с требованиями органов Роспотребнадзора. Лагерная смена продлится 14 дней. Родительский день не предусмотрен.
Вторая смена запланирована на период с 17 по 30 августа 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU