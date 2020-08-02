Открылась первая смена детских лагерей

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:14:04+03:00

1 августа в Пензенской области состоялся заезд детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря

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495 мальчишек и девчонок, в том числе около 190 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в первую смену заехали в лагеря «Строитель», «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор».

Путевки для детей в трудной жизненной ситуации финансировались из регионального и муниципального бюджетов. Остальные - приобретались за счет средств бюджета Пензенской области с частичной оплатой родителями.

Заезд детей в лагерь «Юность» состоится 3 августа.

Отдых детей будет организован в соответствии с требованиями органов Роспотребнадзора. Лагерная смена продлится 14 дней. Родительский день не предусмотрен.

Вторая смена запланирована на период с 17 по 30 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU