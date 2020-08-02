Первое полугодие - результат отличный

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:03:01+03:00

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Агропромышленный комплекс Мордовии успешно прошел первое полугодие. За 6 месяцев рост производства продукции сельского хозяйства в регионе составил 105%.

«Рост производства мяса к соответствующему периоду прошлого года составил 106%, рост производства молока - 104%, при этом мы впервые достигли продуктивности 21 килограмм в сутки от одной коровы. Если взять данные 10-15-летней давности, тогда продуктивность составляла 8 килограммов в сутки. Сегодняшние высокие показатели – это результат применения самых передовых технологий, как в животноводстве, так и в растениеводстве», - отметил Владимир Волков

Дальнейшие усилия Минсельхозпрода республики, как подчеркнул Глава Мордовии, должны быть направлены на развитие собственного семенного и племенного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU