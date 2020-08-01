Трудности переговорного процесса с представителями ПАО «Т Плюс»

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:38:57+03:00

Администрация городского округа Саранск не допустит того, чтобы с началом отопительного сезона детские сады и школы остались без отопления

Изменить размер текста: A A

Задолженность перед ПАО «Т Плюс» за муниципальные учреждения образования по состоянию на 30 июля составляет 68 млн рублей. Она сложилась из-за отсутствия дополнительных источников финансирования в условиях ограниченной доходной базы муниципального бюджета.

В свою очередь, у ПАО «Т Плюс» перед муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал» за подачу холодного водоснабжения по состоянию на 1 июля задолженность составляла около 82 млн рублей, отмечает пресс-служба Администрации городского округа Саранск.

И если свои обязательства муниципалитет исполняет, частично погашая накопившуюся задолженность, то ПАО «Т Плюс» от исполнения своих обязательств по оплате холодного водоснабжения уклоняется. И это, несмотря на то, что по городскому округу Саранск с начала 2020 года оплата населением за горячее водоснабжение и отопление в пользу ПАО «Т Плюс» составляет 99 %.

В июне текущего года между Администрацией городского округа Саранск и действующим руководством ПАО «Т Плюс» была достигнуты договоренности о реструктуризации задолженности подведомственных Администрации города учреждений. Исходя из них, Муниципалитет все обязательства по оплате задолженности исполняет в полном объеме: в июле в адрес ПАО «Т Плюс» было перечислено 11 млн рублей. Однако ресурсоснабжающая организация до настоящего времени даже не подписала договор реструктуризации.

Несмотря на все трудности, в том числе переговорного процесса с представителями ПАО «Т Плюс», Администрация городского округа Саранск не допустит того, чтобы с начала отопительного сезона детские сады и школы остались без отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU