Мошенник обманул жителей Бессоновского района на 246 тысяч рублей

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:32:40+03:00

Пластиковых окон пострадавшие так и не дождались. Фото: Олег УКЛАДОВ

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

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Следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества. В совершении преступлений подозревается житель Тамбовской области 1985 года рождения.

Установлено, что мужчина, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил с пятью жителями Бессоновского района договора на установку пластиковых окон и металлических дверей, взял с них деньги, но условия договора так и не выполнил. Общая сумма ущерба составила 246 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU