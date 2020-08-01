2020-08-01T14:32:40+03:00
Происшествия

Мошенник обманул жителей Бессоновского района на 246 тысяч рублей

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Анна ЧЕРНАЯ
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Пластиковых окон пострадавшие так и не дождались.Пластиковых окон пострадавшие так и не дождались.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества. В совершении преступлений подозревается житель Тамбовской области 1985 года рождения.

Установлено, что мужчина, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил с пятью жителями Бессоновского района договора на установку пластиковых окон и металлических дверей, взял с них деньги, но условия договора так и не выполнил. Общая сумма ущерба составила 246 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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