Мошенник обманул жителей Бессоновского района на 246 тысяч рублей
Следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества. В совершении преступлений подозревается житель Тамбовской области 1985 года рождения.
Установлено, что мужчина, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил с пятью жителями Бессоновского района договора на установку пластиковых окон и металлических дверей, взял с них деньги, но условия договора так и не выполнил. Общая сумма ущерба составила 246 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается. Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU