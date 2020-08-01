Похищенный в Пензенской области трактор нашелся в Мордовии

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:26:17+03:00

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Он сообщил, что в посёлке Пашково из цеха похитили погрузчик на базе трактора «Беларус». Техника не использовалась несколько месяцев, однако находилась под присмотром охраны. При очередной проверке выяснилось, что погрузчик из гаража исчез. При этом замки на входных воротах оказались невредимыми.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Посёлок Пашково находится в окружении лесов. Полицейские оценили наиболее вероятные направления движения похищенной техники - через леса в сторону соседних регионов: Рязанской и Тамбовской областей, а также республики Мордовия. Оперативники проверили все полевые дороги, опросили граждан, которые могли видеть трактор, и установили, что погрузчик несколько дней назад заметили возле села Чернояр.

Дальнейшие поиски привели сотрудников полиции в один из населённых пунктов Зубово-Полянского района республики Мордовия, где в закрытом строении обнаружили похищенный трактор и части снятого с него оборудования.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области и ОМВД России по Земетчинскому району установили причастность к совершению преступления 61-летнего жителя посёлка Пашково, привлекавшегося к уголовной ответственности. Полицейские его задержали. Он признался в содеянном. Погрузчик изъят. Предварительно установлено, что злоумышленник похитил технику для того, чтобы впоследствии продать жителю республики Мордовия.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU