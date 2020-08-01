По следам забытых усадеб
Темой экспозиции стали дворянские усадьбы, расположенные на территории Пензенской области. В настоящее время в регионе насчитывается порядка 50 усадеб, разной степени сохранности, постройки XVIII - начала XX века.
Презентация работ сердобских художников Елены и Андрея Вилковых состоялось в региональном парламенте в пятницу, 31 июля.
В 2017 году по инициативе пензенского фотографа Максима Костюшина был дан старт проекту «По следам забытых усадеб». Задуманный как поездки в компании друзей, проект имел широкий общественный резонанс и объединил более 3 тысяч человек.
«Этот проект оценили не только краеведы, - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, открывая выставку. - Он привлек внимание молодежи. При поддержке наших депутатов члены Молодежного парламента, других общественных объединений, просто неравнодушные молодые люди выезжают в полевые экспедиции, расчищают территории усадеб, работают в архивах, размещают материалы в интернете.
Грантовая поддержка, полученная на федеральном уровне, позволит в августе организовать палаточный лагерь в селе Зубрилово Тамалинского района, где находится усадьба Голицыных».
Валерий Лидин поблагодарил художников за участие в молодежной акции, а также за переданную авторами в дар парламентскому музею картину и пригласил всех желающих посетить выставку.
ИСТОЧНИК KP.RU