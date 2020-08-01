1 Авг. 2020 2020-08-01T11:53:26+03:00

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Темой экспозиции стали дворянские усадьбы, расположенные на территории Пензенской области. В настоящее время в регионе насчитывается порядка 50 усадеб, разной степени сохранности, постройки XVIII - начала XX века.

Презентация работ сердобских художников Елены и Андрея Вилковых состоялось в региональном парламенте в пятницу, 31 июля.

В 2017 году по инициативе пензенского фотографа Максима Костюшина был дан старт проекту «По следам забытых усадеб». Задуманный как поездки в компании друзей, проект имел широкий общественный резонанс и объединил более 3 тысяч человек.

«Этот проект оценили не только краеведы, - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, открывая выставку. - Он привлек внимание молодежи. При поддержке наших депутатов члены Молодежного парламента, других общественных объединений, просто неравнодушные молодые люди выезжают в полевые экспедиции, расчищают территории усадеб, работают в архивах, размещают материалы в интернете.

Грантовая поддержка, полученная на федеральном уровне, позволит в августе организовать палаточный лагерь в селе Зубрилово Тамалинского района, где находится усадьба Голицыных».

Валерий Лидин поблагодарил художников за участие в молодежной акции, а также за переданную авторами в дар парламентскому музею картину и пригласил всех желающих посетить выставку.

ИСТОЧНИК KP.RU