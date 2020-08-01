Пензенские врачи прошли подготовку к работе в условиях воздушных судов

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:24:05+03:00

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В 2020 году наш регион приступит к медицинской эвакуации больных с использованием воздушных судов. Для того чтобы пензенские медики смогли подняться в воздух, они прошли соответствующее обучение.

Врачи и медицинские братья Пензенской областной станции скорой помощи, под руководством эксперта «Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы» отрабатывали навыки транспортировки пострадавших пациентов в условиях авиасанитарного транспорта. Занятия проводились с 27 июля. Учебный цикл на тему: «Санитарно-авиационная эвакуация» проводил врач выездной бригады скорой (экстренной) медицинской помощи, врач авиамедицинской бригады, номинант премии «Золотой час» в категории «Вклад в развитие санитарной авиации» Дмитрий Иванчин.

В ходе практических занятий пензенские медики смогли отработать свои действия при эвакуации пострадавших из здания, тактику оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП, обожженным и травмированным лицам в случае аварий с большим количеством техники и пострадавших. Отрабатывалась транспортировка пострадавших из труднодоступных мест и непосредственно сами организационные моменты процесса эвакуации.

По итогам обучения, которое закончилось в пятницу, 31 июля, сотрудники Пензенской областной станции скорой медицинской помощи получили удостоверения государственного образца о прохождении повышения квалификации, подтверждающие их право осуществлять транспортировку пациентов в условиях воздушных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU