На рыбалке в Пензенской области утонул мужчина, запутавшись в леске

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:59:30+03:00

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Двое жителей города Петровск Саратовской области, рано утром 17 июля приехали на рыбалку к водоему, расположенному в селе Старый Вершаут Лопатинского района. Один из них, 61-летний мужчина, зашел в водоем и утонул, запутавшись в леске. Второй рыбак, обнаружив отсутствие приятеля, предположил, что он утонул и позвал на помощь местного жителя, который извлек тело погибшего из водоема.

В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту смерти мужчины Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU