2020-08-01T09:59:30+03:00
Происшествия

На рыбалке в Пензенской области утонул мужчина, запутавшись в леске

По факту смерти Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

Двое жителей города Петровск Саратовской области, рано утром 17 июля приехали на рыбалку к водоему, расположенному в селе Старый Вершаут Лопатинского района. Один из них, 61-летний мужчина, зашел в водоем и утонул, запутавшись в леске. Второй рыбак, обнаружив отсутствие приятеля, предположил, что он утонул и позвал на помощь местного жителя, который извлек тело погибшего из водоема.

В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту смерти мужчины Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24