В Мордовии мужчина руками и ногами избил сожительницу
Вечером 2 мая в Инсарском районе в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина на почве ревности поссорился с 33-летней сожительницей. В процессе выяснения отношений мужчина избил женщину руками и ногами. После чего позвонил в скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончалась.
Собранные Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему мужчине, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU