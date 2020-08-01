2020-08-01T09:18:03+03:00
Происшествия

В Мордовии мужчина руками и ногами избил сожительницу

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончалась
Виктор ВИКТОРОВ
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Вечером 2 мая в Инсарском районе в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина на почве ревности поссорился с 33-летней сожительницей. В процессе выяснения отношений мужчина избил женщину руками и ногами. После чего позвонил в скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончалась.

Собранные Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему мужчине, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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