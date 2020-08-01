В Пензе и Кузнецке полицейские вручили детям игрушки за храбрость

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:48:54+03:00

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Юным пациентам стационара областной детской больницы имени Филатова в этот день было гораздо легче идти на перевязки и уколы. После процедуры малышам предлагали выбрать любую игрушку из коробки, в качестве небольшого подарка за храбрость, смелость и терпение, необходимые для скорейшего выздоровления.

Сотрудники управления МВД России по Пензенской области и члены Общественного совета при УМВД присоединились к благотворительной акции «Коробка храбрости». Собранные полицейскими игрушки, а также сладости, которые предоставили общественники, доставили в областную детскую больницу, где передали их медикам совместно с представителями одной из кредитных организаций, которые также привезли подарки для маленьких пациентов.

Врио начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области подполковник внутренней службы Сергей Удалов поблагодарил работников детской больницы за самоотверженный труд и заботу о детях.

Игрушки и сладости от сотрудников полиции и представителей Общественного совета при УМВД медики вручили юным пациентам и в других медицинских учреждениях в Пензе и Кузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU