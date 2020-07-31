В Пензенской области самые дешевые в ПФО овощи
По данным мониторинга, в регионе не зафиксированы максимальные потребительские цены
Фото пресс-службы минсельхоза Пензенской области
Изменить размер текста:
По официальной информации службы статистики, в Пензенской области отмечаются минимальные потребительские цены среди субъектов Приволжского федерального округа на ряд продуктов.
По данным мониторинга в области самые дешевые в ПФО молоко, сахар-песок, соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов. Также в регионе зафиксированы минимальные потребительские цены в округе на овощную группу: в Пензенской области самые дешевые в ПФО картофель, капуста, лук репчатый и морковь.
ИСТОЧНИК KP.RU