В Пензенской области самые дешевые в ПФО овощи

31 Июль 2020 2020-07-31T16:27:59+03:00

По данным мониторинга, в регионе не зафиксированы максимальные потребительские цены

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По официальной информации службы статистики, в Пензенской области отмечаются минимальные потребительские цены среди субъектов Приволжского федерального округа на ряд продуктов.

По данным мониторинга в области самые дешевые в ПФО молоко, сахар-песок, соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов. Также в регионе зафиксированы минимальные потребительские цены в округе на овощную группу: в Пензенской области самые дешевые в ПФО картофель, капуста, лук репчатый и морковь.

ИСТОЧНИК KP.RU