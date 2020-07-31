Сотрудники пензенского Центра по коррекции веса получили условные и реальные сроки

31 Июль 2020 2020-07-31T15:57:01+03:00

Более полутора лет они обманывали граждан, навязывая им дорогостоящие курсы лечения

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Шесть руководителей и работников пензенского Центра по коррекции веса предстали перед судом. Было установлено, что с января 2016 года по сентябрь 2017 года сотрудники организации обманывали граждан, проводя диагностики их здоровья и сообщая по итогу недостоверные сведения. Пугая легковерных клиентов диагнозами, они навязывали им дорогостоящие курсы лечения, прямо в стенах клиники оформляя кредитные договоры. Всего жертвами организации стал 121 человек. Пострадавшие отдали мошенникам более 13 миллионов рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил руководителя центра к трем с половиной годам лишения свободы, директора – к двум с половиной годам. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Двум сотрудницам ввиду беременности одной и наличия малолетних детей у обоих отбывание наказания назначено условно с испытательным сроком два года.

Гражданские иски удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU