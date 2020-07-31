В Мордовии в ДТП погибла 68-летняя женщина
Еще два человека обращались за медицинской помощью
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера около 10:00 на улице Рабочей в поселке Луховка произошла авария. 34-летний водитель за рулем «Hyundai» на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21124» под управлением 43-летней женщины.
В результате ДТП 68-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте, еще один пассажир, 18-летний парень, обращался к врачам и был отпущен домой. Водитель того же транспортного средства была госпитализирована.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU