В Пензенской области снизилось число пожаров

31 Июль 2020 2020-07-31T15:01:44+03:00

Об этом сообщил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин

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Встреча губернатора Ивана Белозерцева с представителем федерального ведомства состоялась сегодня в региональном правительстве.

- В МЧС РФ ваш регион на хорошем счету, - отметил Николай Гречушкин. - В этом году в Пензенской области зафиксировано значительное снижение числа пожаров. Такие хорошие результаты достигнуты благодаря тесному взаимодействию представителей МЧС и региональной власти.

Иван Белозерцев выразил благодарность за оценку работы:

- Мы планируем профилактические мероприятия, привлекаем глав муниципальных образований, организуем обучающие семинары, взаимодействуем с правоохранительным блоком. Делаем все, чтобы решать жизненно важные для региона вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU