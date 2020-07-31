В Пензенской области снизилось число пожаров
Встреча губернатора Ивана Белозерцева с представителем федерального ведомства состоялась сегодня в региональном правительстве.
- В МЧС РФ ваш регион на хорошем счету, - отметил Николай Гречушкин. - В этом году в Пензенской области зафиксировано значительное снижение числа пожаров. Такие хорошие результаты достигнуты благодаря тесному взаимодействию представителей МЧС и региональной власти.
Иван Белозерцев выразил благодарность за оценку работы:
- Мы планируем профилактические мероприятия, привлекаем глав муниципальных образований, организуем обучающие семинары, взаимодействуем с правоохранительным блоком. Делаем все, чтобы решать жизненно важные для региона вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU