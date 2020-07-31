2020-07-31T14:54:39+03:00
Происшествия

Житель Саранска задержан за попытку убийства супруги

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии в отношении 39-летнего жителя Саранска возбуждено уголовное дело. Он подозревается в покушении на убийство.

По версии следствия, днем 26 июля мужчина, будучи пьяным, в подъезде напал с ножом на свою 35-летнюю жену и нанес ей несколько ударов. После этого подозреваемый сбежал. Женщина сумела добраться до квартиры и вызвать «скорую». В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ее супруг был задержан. Мужчина пояснил, что на преступление пошел из-за того, что женщина разводится с ним. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Свою причастность к преступлению он не отрицает.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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