2020-07-31T14:38:03+03:00
Политика

Иван Белозерцев получил удостоверение кандидата на должность губернатора

Вручение документа состоялось сегодня, на заседании избирательной комиссии Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Напомним, что в начале месяца Иван Александрович подал документы на участие в выборах губернатора региона, которые пройдут в сентябре. Рабочая группа, проверив их, установила, что выдвижение Ивана Белозерцева в качестве кандидата прошло в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Им было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

- Недостоверных подписей депутатов среди представленных нет, - констатировал заместитель председателя избирательной комиссии области Алексей Климухин.

Получая удостоверение кандидата на пост руководителя высшего органа исполнительной власти региона, Иван Белозерцев поблагодарил членов областной избирательной комиссии за проделанную работу.

- Удостоверение получено, имею право активно работать как кандидат в губернаторы Пензенской области с избирателями, - резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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