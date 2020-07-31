Иван Белозерцев получил удостоверение кандидата на должность губернатора
Напомним, что в начале месяца Иван Александрович подал документы на участие в выборах губернатора региона, которые пройдут в сентябре. Рабочая группа, проверив их, установила, что выдвижение Ивана Белозерцева в качестве кандидата прошло в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Им было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.
- Недостоверных подписей депутатов среди представленных нет, - констатировал заместитель председателя избирательной комиссии области Алексей Климухин.
Получая удостоверение кандидата на пост руководителя высшего органа исполнительной власти региона, Иван Белозерцев поблагодарил членов областной избирательной комиссии за проделанную работу.
- Удостоверение получено, имею право активно работать как кандидат в губернаторы Пензенской области с избирателями, - резюмировал Иван Белозерцев.
ИСТОЧНИК KP.RU